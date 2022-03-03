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В Северной Корее готовятся к третьей мировой войне

В Северной Корее готовятся к третьей мировой войне Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил, что скоро начнется третья мировая война.
Другие страны
3 марта 2022 г. 08:36
В Северной Корее готовятся к третьей мировой войне

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил, что скоро начнется третья мировая война.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Star.

Так, северокорейский лидер поручил своим командирам подготовиться к третьей мировой войне.

Он поручил членам партии быть готовыми к мобилизации. Утверждается, что Ким Чен Ын проинструктировал северокорейских командиров "готовиться к третьей мировой войне".

Официальный представитель Северной Кореи сообщил Radio Free Asia, что Центральный комитет партии сообщил всем членам организации, что союзник Северной Кореи Россия находится в состоянии войны: "Комитет хотел, чтобы все были готовы к мобилизации".

В свою очередь МИД КНДР раскритиковал политику, проводимую США и Западом. Представитель министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что Соединенные Штаты и Запад продолжают расширять НАТО на восток, нарушая условия безопасности в Европе.

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Версия на азербайджанском языке KXDR lideri Üçüncü Dünya Müharibəsinə hazırlıq barədə göstəriş verib

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