В Северной Корее готовятся к третьей мировой войне

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил, что скоро начнется третья мировая война.

Лидер Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын заявил, что скоро начнется третья мировая война.

Как передает Report, об этом сообщает Daily Star.

Так, северокорейский лидер поручил своим командирам подготовиться к третьей мировой войне.

Он поручил членам партии быть готовыми к мобилизации. Утверждается, что Ким Чен Ын проинструктировал северокорейских командиров "готовиться к третьей мировой войне".

Официальный представитель Северной Кореи сообщил Radio Free Asia, что Центральный комитет партии сообщил всем членам организации, что союзник Северной Кореи Россия находится в состоянии войны: "Комитет хотел, чтобы все были готовы к мобилизации".

В свою очередь МИД КНДР раскритиковал политику, проводимую США и Западом. Представитель министерства иностранных дел Северной Кореи заявил, что Соединенные Штаты и Запад продолжают расширять НАТО на восток, нарушая условия безопасности в Европе.