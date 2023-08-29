В Северной Каролине при стрельбе в университете убит преподаватель

Преподаватель университета в город Чапел-Хилле (штат Северная Каролина) погиб в результате стрельбы на территории кампуса.

Преподаватель университета в город Чапел-Хилле (штат Северная Каролина) погиб в результате стрельбы на территории кампуса.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя полиции Брайана Джеймса.

Нападавший, успевший сделать несколько выстрелов, задержан. Правоохранители не сообщают имена погибшего и задержанного. По словам Джеймса, пока рано говорить о мотивах стрелявшего.

В ходе эвакуации несколько студентов выпрыгнули из окна одного из университетских корпусов и могли получить травмы.

По данным аналитического центра Pew Research Center, не менее 60% американцев считают, что законно приобрести огнестрельное оружие в США "слишком легко". Организация Gun Violence Archive информировала, что более 25 тыс. человек стали жертвами применения огнестрельного оружия в США с начала года. Всего за первое полугодие этого года в США произошел 421 случай массовой стрельбы, 28 из них классифицированы как массовые убийства. Право на владение огнестрельным оружием гарантирует Вторая поправка к Конституции США.