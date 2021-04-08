В Северной Ирландии возобновились беспорядки

В Северной Ирландии возобновились волнения, где протестующие подожгли автобус.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении полиции этой административно-политической части Великобритании.
По ее информации, в Белфасте манифестанты угнали двухэтажный автобус, после чего бросили в него несколько бутылок с зажигательной смесью, из-за чего автобус сгорел. Кроме того, отмечается о нападении на фотокорреспондента, который освещал беспорядки.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил происходящее. "Я глубоко обеспокоен сценами насилия в Северной Ирландии, особенно нападениями на полицию Северной Ирландии, которая защищает граждан, предпринимателей, нападениями на водителя автобуса и на журналиста", - написал глава правительства в
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Кроме того, протестующие недовольны условиями протокола по Северной Ирландии в рамках сделки о Brexit между Лондоном и Брюсселем. По мнению юнионистов, закрепленное в документе требование о наличии контрольных процедур для перевозки ряда товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, позволяющее избежать появления границы между Ольстером и состоящей в Евросоюзе Республикой Ирландия, грозит в перспективе ростом республиканских настроений в северной части острова.