В Северной Ирландии возобновились беспорядки

В Северной Ирландии возобновились волнения, где протестующие подожгли автобус

В Северной Ирландии возобновились волнения, где протестующие подожгли автобус.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении полиции этой административно-политической части Великобритании.

По ее информации, в Белфасте манифестанты угнали двухэтажный автобус, после чего бросили в него несколько бутылок с зажигательной смесью, из-за чего автобус сгорел. Кроме того, отмечается о нападении на фотокорреспондента, который освещал беспорядки.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон осудил происходящее. "Я глубоко обеспокоен сценами насилия в Северной Ирландии, особенно нападениями на полицию Северной Ирландии, которая защищает граждан, предпринимателей, нападениями на водителя автобуса и на журналиста", - написал глава правительства в Twitter . Джонсон подчеркнул, что единственный путь к преодолению разногласий заключается "в диалоге, а не в насилии и криминале".

Телеканал Sky News сообщает, что беспорядки продолжаются в районах, где проживают лоялисты, которые выступают за более тесную связь Ольстера с остальной Великобританией. Причиной волнений, не утихающих с начала прошлой недели, стало недовольство решением прокуратуры Северной Ирландии отказаться возбуждать дело в отношении членов национал-республиканской партии Sinn Fein, которые в условиях коронавирусных ограничений посетили похороны бывшего участника так называемой Временной ирландской республиканской армии Бобби Стори, боровшегося за отделение региона от Соединенного Королевства.

Кроме того, протестующие недовольны условиями протокола по Северной Ирландии в рамках сделки о Brexit между Лондоном и Брюсселем. По мнению юнионистов, закрепленное в документе требование о наличии контрольных процедур для перевозки ряда товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, позволяющее избежать появления границы между Ольстером и состоящей в Евросоюзе Республикой Ирландия, грозит в перспективе ростом республиканских настроений в северной части острова.