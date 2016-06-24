В Северной Ирландии выступили за проведение референдума по выходу из Великобритании

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Выход Великобритании из ЕС станет основанием для проведения референдума о воссоединении с Ирландией. Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил председатель крупнейшей националистической партии Северной Ирландии "Шинн Фейн" Деклан Кирни.

"Результат референдума резко меняет политический ландшафт здесь, мы активизируем усилия по референдуму об общей с Ирландией границе", — заявил Деклан Кирни.

Политик выразил мнение, что результаты референдума лишают британское правительство права представлять интересы Северной Ирландии в условиях, когда ее жители высказались за членство в ЕС.

Напомним, на прошедшем накануне в Великобритании референдуме 52% проголосовали за выход из Европейского союза. В то же время по данным Би-би-си, большинство проголосовавших в Северной Ирландии выступили за то, чтобы остаться в ЕС.