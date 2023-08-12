В Северной Ирландии 2 тыс. сотрудников полиции намерены подать в суд после утечки данных

Около 2 тыс. сотрудников полиции в Северной Ирландии заявили о своем желании начать юридические действия, в том числе подать судебный иск, в отношении полицейской службы после того, как их персональные данные попали в открытый доступ.

Около 2 тыс. сотрудников полиции в Северной Ирландии заявили о своем желании начать юридические действия, в том числе подать судебный иск, в отношении полицейской службы после того, как их персональные данные попали в открытый доступ.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета The Irish Times.

По мнению доцента кафедры криминологии Ольстерского университета Джонни Бирна, в результате утечки полиция региона может быть вынуждена потратить около 50 млн фунтов (64 млн долларов) только в качестве компенсаций сотрудникам и штрафов за причиненный им ущерб.

8 августа полиция Северной Ирландии сообщила, что по ошибке опубликовала информацию обо всех представителях службы. Речь идет о фамилиях, инициалах, званиях и должностных разрядах, местах несения службы и отделах.