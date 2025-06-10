В Северной Ирландии 15 полицейских получили ранения в ходе беспорядков

В городе Баллимине (Северная Ирландия) 15 полицейских получили ранения в ходе беспорядков, которые произошли после изнасилования несовершеннолетней девочки мигрантами.

В городе Баллимине (Северная Ирландия) 15 полицейских получили ранения в ходе беспорядков, которые произошли после изнасилования несовершеннолетней девочки мигрантами.

Как передает Report, об этом сообщают британские СМИ.

В результате столкновений один участник акции протеста ранен, другой задержан.

После того, как стало известно о факте изнасилования, местные жители вышли на акцию протеста. Полицейские пытались разогнать толпу, затем демонстрация переросла в массовые беспорядки. Люди в масках бросали камни, бутылки с зажигательной смесью в полицейских и напали на полицейскую машину во время беспорядков. Кроме того, четыре здания были повреждены после попадания в них бутылок.

Сообщается, что по подозрению в изнасиловании полиция задержала двух подростков в возрасте 14 лет, которые не смогли отвечать на вопросы без переводчиков с румынского. Подростки свою вину отрицают.