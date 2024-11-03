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В северной части Газы возобновилась вакцинация детей от полиомиелита

В северной части Газы возобновилась вакцинация детей от полиомиелита Кампания по вакцинации палестинских детей от полиомиелита возобновилась в Газе.
Другие страны
3 ноября 2024 г. 03:26
В северной части Газы возобновилась вакцинация детей от полиомиелита

Кампания по вакцинации палестинских детей от полиомиелита возобновилась в Газе.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя Детского фонда ООН (UNICEF).

Однако представитель отметила, что гуманитарная пауза, необходимая для проведения кампании по вакцинации, действует только в городе Газе. В результате около 15 тыс. детей в возрасте до 10 лет, находящимся вне города, не могут быть сделаны прививки, что снижает эффективность кампании. По данным UNICEF, в районе должны быть вакцинированы порядка 119 тыс. детей.

Первый этап вакцинации от полиомиелита в секторе Газа проходил в первой половине сентября, второй этап - в октябре. Третий должен был стартовать 23 октября, однако был отложен из-за эскалации насилия, бомбардировок и отсутствия гарантированных гуманитарных пауз.

Необходимость вакцинации в анклаве стала очевидна после того, как 16 августа Минздрав Палестины объявил, что в центре Газы зафиксирован первый подтвержденный случай заболевания полиомиелитом. Это произошло в городе Дейр-эль-Балах, заболевший - 10-месячный ребенок, который в свое время не получил ни одной дозы вакцины от заболевания. Его диагноз подтвердили в ходе лабораторных исследований в Аммане.

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