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В Северной Атлантике начинаются противолодочные учения НАТО

В Северной Атлантике начинаются противолодочные учения НАТО В Северной Атлантике в понедельник начинаются крупные противолодочные учения НАТО Dynamic Mongoose.
Другие страны
13 июня 2022 г. 07:12
В Северной Атлантике начинаются противолодочные учения НАТО

В Северной Атлантике в понедельник начинаются крупные противолодочные учения НАТО Dynamic Mongoose.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает альянс.

На минувшей неделе в порт столицы Исландии Рейкьявик прибыли боевые корабли и подлодки девяти стран НАТО для участия учениях.

"Целью Dynamic Mongoose является возможность для участников сложной и реалистичной боевой подготовки повысить их оперативную совместимость и навыки по борьбе с подводными лодками и надводными кораблями", - отметили в Североатлантическом альянсе.

Учения будут проходить в районах так называемой линии GIUK - линии противолодочной обороны НАТО в Северной Атлантике (GIUK), проходящей между Гренландией, Исландией и Великобританией, на которой размещена натовская гидроакустическая противолодочная звуковая система наблюдения SOSUS (Sound Surveillance System).

В ходе учений будут отрабатываться операции кораблей по противодействию подлодкам противника по прорыву натовских рубежей и выходу в центральную часть Атлантики. В них примут участие три подлодки, 11 боевых кораблей, а также 16 патрульных противолодочных самолетов из США, Великобритании, Германии, Франции, Канады, Норвегии, Дании, Нидерландов и Португалии.

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