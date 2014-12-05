В Севастополе восстановлены надгробия могил турецких солдат

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ Разрушенные надгробия могил турецких солдат, а также указатель мемориала в Севастополе восстановлены.

Об этом "Report" сообщил глава азербайджанской диаспоры в Крыму Рагим Гумбатов.

"Надгробия солдат на мемориале были восстановлены усилиями посольства Турции в Украине, указатель же был восстановлен при поддержке властей Севастополя. Работы по восстановлению надгробий и указателя начались в середине октября и заняли более месяца", - заявил Р.Гумбатов.

Р.Гумбатов также отметил, что по факту вандализма местной полицией ведется расследование, однако никто пока задержан не был.

Напомним, что осквернение, а также разрушение надгробий турецких солдат, погибших во время Крымской войны, было совершено в начале октября. В результате вандальских действий были разрушены, либо полностью снесены символы Турции - пятиконечная звезда и полумесяц на надгробиях.

Снос указателя же был совершен в июне.