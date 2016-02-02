В Севастополе совершен акт вандализма в отношении мемориала турецким солдатам - ВИДЕО

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ В Севастополе совершен акт вандализма в отношении мемориала турецким солдатам.

Как передает Report, об этом сообщил глава азербайджанской общины Крыма Рагим Гумбатов.

По его словам, на надгробных плитах звезды и полумесяцы отбиты, изрезаны острым предметом.

Р.Гумбатов напомнил, что это уже третий факт вандализма над турецким мемориалом. Первый раз злоумышленники повредили памятник в октябре 2014-го года, тогда он был приведен в порядок.

Глава азербайджанской общины также сообщил, что несколько дней назад вандалы написали слово "шакалы" на указателе вдоль дороги, ведущей к мемориалу. По его словам, усилиями севастопольцев указатель был приведен в порядок.