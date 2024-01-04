В Сеуле заявили о проведении военными КНДР зимних учений

Военные КНДР с конца 2023 года проводят зимние учения.

Военные КНДР с конца 2023 года проводят зимние учения.

Как передает Report , об этом заявил директор по связям с общественностью Комитета начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея Ли Сон Чжун.

"Армия Северной Кореи с конца прошлого года проводит зимние учения. Их масштаб сравним с предыдущими. Мне больше нечего добавить", - сказал Ли Сон Чжун на брифинге Минобороны.

4 января официальный представитель оборонного ведомства Чон Ха Гю рассказал, что военные США и Южной Кореи проводят совместные учения с боевой стрельбой с 29 декабря по 5 января на полигоне в местности рядом с городом Пхочхон.

3 января Военно-морские силы Республики Корея провели учения с боевыми стрельбами и участием 13 кораблей в Желтом, Японском морях и в водах к югу от Корейского полуострова. Первые в этом году артиллерийские учения южнокорейская армия провела 1 января.