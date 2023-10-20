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В Сеуле заявили о готовности возобновить диалог с Пхеньяном без предварительных условий

В Сеуле заявили о готовности возобновить диалог с Пхеньяном без предварительных условий Южная Корея готова к переговорам с КНДР без предварительных условий, как было ранее объявлено на саммите Сеула, Вашингтона и Токио.
Другие страны
20 октября 2023 г. 14:54
В Сеуле заявили о готовности возобновить диалог с Пхеньяном без предварительных условий

Южная Корея готова к переговорам с КНДР без предварительных условий, как было ранее объявлено на саммите Сеула, Вашингтона и Токио.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве объединения Республики Корея.

"Правительство придерживается позиции, согласно которой оно готово к возобновлению диалога без предварительных условий, как и было объявлено на саммите Республики Корея, США и Японии", - сказала заместитель официального представителя министерства объединения Ким Ин Э. Она добавила, что правительство внимательно следит за "конкретными аспектами" и готово на них отреагировать.

Помимо этого, Ким Ин Э выразила надежду, что Пхеньян сделает "правильный выбор" - не нарушать резолюции Совета Безопасности ООН.

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