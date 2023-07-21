О нас

В Сеуле заявили, что применение ядерного оружия Пхеньяном станет концом КНДР

В Сеуле заявили, что применение ядерного оружия Пхеньяном станет концом КНДР Применение ядерного оружия КНДР против альянса Республики Корея и США приведет к окончанию существования этой страны.
Другие страны
21 июля 2023 г. 07:43
В Сеуле заявили, что применение ядерного оружия Пхеньяном станет концом КНДР

Применение ядерного оружия КНДР против альянса Республики Корея и США приведет к окончанию существования этой страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом говорится в заявлении южнокорейского министерства национальной обороны.

"В случае любой ядерной атаки против Республики Корея и США власти КНДР столкнутся с немедленным, подавляющим и решительным ответом со стороны альянса. Мы еще раз предупреждаем, что подобное нападение приведет к концу северокорейского режима", - говорится в заявлении.

Напомним, что министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что заход стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт Пусан может быть условием применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Seul Pxenyanı təhdid edib: Nüvə silahından istifadə Şimali Koreyanın sonu olacaq

Самое читаемое

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса покидает свой пост
14 июля 2023 г. 10:05
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
Доходы Азербайджана от экспорта метанола снизились на 34%
14 июля 2023 г. 13:06
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
В Судане при ударе по больнице погибли четыре человека
15 июля 2023 г. 20:29
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
ВС Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии
18 июля 2023 г. 08:07
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
На юго-востоке Ирана более 250 человек пострадали от песчаной бури
18 июля 2023 г. 19:10
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК Вагнер из 120 единиц техники
В Беларусь въехала шестая колонна ЧВК "Вагнер" из 120 единиц техники
19 июля 2023 г. 05:07
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
ВидеоПротестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде в ответ на осквернение Корана
20 июля 2023 г. 04:51
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
МИД: Армянская сторона должна отказаться от препятствующих мирному процессу действий
20 июля 2023 г. 19:01
Азербайджанская нефть незначительно подорожала 
Азербайджанская нефть незначительно подорожала 
14 июля 2023 г. 10:11
Милли Меджлис принял в III чтении проект по усилению контроля за деятельностью такси
Милли Меджлис принял в III чтении проект по усилению контроля за деятельностью такси
14 июля 2023 г. 12:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi