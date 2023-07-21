В Сеуле заявили, что применение ядерного оружия Пхеньяном станет концом КНДР

Применение ядерного оружия КНДР против альянса Республики Корея и США приведет к окончанию существования этой страны.

Применение ядерного оружия КНДР против альянса Республики Корея и США приведет к окончанию существования этой страны.

Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом говорится в заявлении южнокорейского министерства национальной обороны.

"В случае любой ядерной атаки против Республики Корея и США власти КНДР столкнутся с немедленным, подавляющим и решительным ответом со стороны альянса. Мы еще раз предупреждаем, что подобное нападение приведет к концу северокорейского режима", - говорится в заявлении.

Напомним, что министр обороны КНДР Кан Сун Нам заявил, что заход стратегической подводной лодки ВМС США в южнокорейский порт Пусан может быть условием применения ядерного оружия со стороны Пхеньяна.