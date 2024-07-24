В Сеуле заявили, что Пхеньян находится на последней стадии создания ТЯО

КНДР находится на завершающей стадии разработки тактического ядерного оружия, хотя пока нет подтверждений его развертывания.

КНДР находится на завершающей стадии разработки тактического ядерного оружия, хотя пока нет подтверждений его развертывания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны Южной Кореи Син Вон Сик в интервью газете Yomiuri.

"Реальное развертывание не подтверждено, однако, судя по всему, они находятся на завершающей стадии разработки тактического ядерного оружия", - сказал он, отметив, что такие вооружения Пхеньяна являются общей угрозой для Южной Кореи и Японии.

"Дальность тактического ядерного оружия затрагивает территории, где расположены американские военные базы в Японии. Северная Корея может попробовать применить ядерное оружие в чрезвычайной ситуации", - добавил он.

КНДР в последнее время проводит активную разработку новых вооружений, в том числе РСЗО. В 2023 году на вооружение Корейской народной армии были поставлены комплексы РСЗО калибра 600 мм, которые, как заявляют в Пхеньяне, могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия. 10 мая лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями РСЗО калибра 240 мм. В 2023 году Пхеньян провел учения по нанесению ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Республики Корея.