О нас

В Сеуле заявили, что Пхеньян находится на последней стадии создания ТЯО

В Сеуле заявили, что Пхеньян находится на последней стадии создания ТЯО КНДР находится на завершающей стадии разработки тактического ядерного оружия, хотя пока нет подтверждений его развертывания.
Другие страны
24 июля 2024 г. 08:21
В Сеуле заявили, что Пхеньян находится на последней стадии создания ТЯО

КНДР находится на завершающей стадии разработки тактического ядерного оружия, хотя пока нет подтверждений его развертывания.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава Минобороны Южной Кореи Син Вон Сик в интервью газете Yomiuri.

"Реальное развертывание не подтверждено, однако, судя по всему, они находятся на завершающей стадии разработки тактического ядерного оружия", - сказал он, отметив, что такие вооружения Пхеньяна являются общей угрозой для Южной Кореи и Японии.

"Дальность тактического ядерного оружия затрагивает территории, где расположены американские военные базы в Японии. Северная Корея может попробовать применить ядерное оружие в чрезвычайной ситуации", - добавил он.

КНДР в последнее время проводит активную разработку новых вооружений, в том числе РСЗО. В 2023 году на вооружение Корейской народной армии были поставлены комплексы РСЗО калибра 600 мм, которые, как заявляют в Пхеньяне, могут использоваться для запуска тактического ядерного оружия. 10 мая лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдал за испытаниями РСЗО калибра 240 мм. В 2023 году Пхеньян провел учения по нанесению ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Республики Корея.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
Узра Зея: Мир между Азербайджаном и Арменией важен для развития Южного Кавказа
18 июля 2024 г. 11:54
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
Президент Кыргызстана прибыл в Ташкент
18 июля 2024 г. 11:59
Новак: В рамках Север-Юг между Астара и Решт будет построена железная дорога
Новак: В рамках "Север-Юг" между Астара и Решт будет построена железная дорога
17 июля 2024 г. 09:33
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
Представитель армии США будет работать в Минобороны Армении
18 июля 2024 г. 10:57
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
Эрдоган: Признание двух государств - условие для урегулирования на Кипре
20 июля 2024 г. 14:12
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
Народный артист Агададаш Агаев привлечен к уголовной ответственности
23 июля 2024 г. 19:20
Первый рейс танкера Зангилан состоялся в туркменский порт Аладжа
Первый рейс танкера "Зангилан" состоялся в туркменский порт Аладжа
17 июля 2024 г. 10:49
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
Президент Ильхам Алиев встретился с лидерами 12 стран и организаций на саммите ЕПС
19 июля 2024 г. 21:06
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди и грозы
17 июля 2024 г. 12:58
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
Президент Азербайджана: Ради мира и освобождения наших территорий мне пришлось отбросить все свои личные эмоции
20 июля 2024 г. 19:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi