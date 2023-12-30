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В Сеуле зафиксировали сильнейший для декабря снегопад за 40 лет

В Сеуле зафиксировали сильнейший для декабря снегопад за 40 лет Субботний снегопад в Сеуле оказался сильнейшим для декабря с 1981 года.
Другие страны
30 декабря 2023 г. 20:01
В Сеуле зафиксировали сильнейший для декабря снегопад за 40 лет

Субботний снегопад в Сеуле оказался сильнейшим для декабря с 1981 года.

Как передает Report, об этом зарубежные СМИ сообщили со ссылкой на метеорологическую службу.

30 декабря глубина снежного покрова составила 12,2 см. Максимальное для этого месяца значение было зафиксировано 19 декабря 1981 года, тогда выпало 18,3 см осадков. В южнокорейской столице и в ряде районов прилегающей к ней провинции было объявлено предупреждение о снегопаде, в Сеуле его отменили к вечеру. Такая мера применяется, если прогнозируется, что глубина снежного покрова превысит 5 см за сутки.

Один из самых высоких для зимы показателей был отмечен 4 января 2010 года, тогда глубина снежного покрова составила 25,4 см.

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Версия на азербайджанском языке Koreya paytaxtında son 42 ilin ən güclü qarı yağıb
Версия на английском языке Seoul sees heaviest December snowfall in over 40 years

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