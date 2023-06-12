В Сеуле задержали британца, забравшегося без страховки на 73 этаж небоскреба

Полиция Республики Корея задержала британца при попытке взобраться без страховки на небоскреб Lotte World Tower, который считается пятым по высоте в мире. Мужчина смог достичь 73 этажа.

Полиция Республики Корея задержала британца при попытке взобраться без страховки на небоскреб Lotte World Tower, который считается пятым по высоте в мире. Мужчина смог достичь 73 этажа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник телеканал KBS.

По данным телеканала, около 07:50 по местному времени властям поступила информация о том, что мужчина без страховочной веревки лез по фасаду здания. В результате действий экстренных служб он оказался внутри небоскреба. К операции власти привлекли 69 человек и 12 единиц техники.

Как сообщает телеканал, задержанным оказался 24-летний британец Джордж Кинг-Томпсон, его допрашивает полиция по делу о незаконном проникновении на частную территорию.

Высота Lotte World Tower составляет 555 м, в нем насчитывается 123 этажа. Мужчина смог достичь отметки в 309 м, отмечают южнокорейские СМИ. Как добавила газета "Чосон ильбо", небоскреб считается пятым по высоте в мире.