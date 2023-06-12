О нас

В Сеуле задержали британца, забравшегося без страховки на 73 этаж небоскреба

В Сеуле задержали британца, забравшегося без страховки на 73 этаж небоскреба Полиция Республики Корея задержала британца при попытке взобраться без страховки на небоскреб Lotte World Tower, который считается пятым по высоте в мире. Мужчина смог достичь 73 этажа.
Другие страны
12 июня 2023 г. 16:12
В Сеуле задержали британца, забравшегося без страховки на 73 этаж небоскреба

Полиция Республики Корея задержала британца при попытке взобраться без страховки на небоскреб Lotte World Tower, который считается пятым по высоте в мире. Мужчина смог достичь 73 этажа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в понедельник телеканал KBS.

По данным телеканала, около 07:50 по местному времени властям поступила информация о том, что мужчина без страховочной веревки лез по фасаду здания. В результате действий экстренных служб он оказался внутри небоскреба. К операции власти привлекли 69 человек и 12 единиц техники.

Как сообщает телеканал, задержанным оказался 24-летний британец Джордж Кинг-Томпсон, его допрашивает полиция по делу о незаконном проникновении на частную территорию.

Высота Lotte World Tower составляет 555 м, в нем насчитывается 123 этажа. Мужчина смог достичь отметки в 309 м, отмечают южнокорейские СМИ. Как добавила газета "Чосон ильбо", небоскреб считается пятым по высоте в мире.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
Оборот взаимных туристических услуг Азербайджана вырос на 34%
8 июня 2023 г. 16:16
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
В Сабирабаде автомобиль насмерть сбил пешехода
10 июня 2023 г. 00:41
Президент Турции принял главу УЕФА
Президент Турции принял главу УЕФА
10 июня 2023 г. 17:53
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
В Баку и Нахчыване прошли экзамены в докторантуру и диссертантуру
11 июня 2023 г. 15:03
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
ЦСИ: Необходимо обновить законодательную базу для предоставления госуслуг
12 июня 2023 г. 10:51
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
В Турции возобновит работу первый в стране авиазавод
12 июня 2023 г. 15:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi