В Сеуле созвали срочное заседание спецслужб после ракетных испытаний в КНДР

Администрация президента Южной Кореи созвала срочное заседание высокопоставленных сотрудников службы безопасности после субботних пусков КНДР.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ренхап со ссылкой на представителя администрации президента Ким Мин Джун.

Она заявила, что участники встречи "мониторят текущую ситуацию и тесно обмениваются информацией с США".

По словам Ким Мин Джун, заседание пройдет под председательством директора офиса по вопросам национальной безопасности администрации Чон Ый Ёна.

По данным агентства, на встрече также присутствует министр обороны Чон Гён Ду и директор южнокорейской Национальной разведывательной службы Со Хун.