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В Сеуле сотни человек у здания парламента протестуют против введения военного положения

В Сеуле сотни человек у здания парламента протестуют против введения военного положения Сотни жителей Южной Кореи пришли к комплексу здания Национального собрания в Сеуле, чтобы выразить несогласие с введением военного положения.
Другие страны
3 декабря 2024 г. 21:47
В Сеуле сотни человек у здания парламента протестуют против введения военного положения

Сотни жителей Южной Кореи пришли к комплексу здания Национального собрания в Сеуле, чтобы выразить несогласие с введением военного положения.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, вход в комплекс закрыт полицией, а некоторые протестующие выкрикивают требование арестовать президента.

По данным СМИ, перекрыты дороги в непосредственной близости с парламентским комплексом, который включает несколько зданий.

Отметим, что президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения с целью предотвратить вмешательство Северной Кореи во внутренние дела страны и восстановить конституционный строй.

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