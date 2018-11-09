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    В Сеуле сгорело общежитие, погибли семь человек

    © AFP

    Баку. 9 ноября. REPORT.AZ/ В Сеуле в результате пожара в общежитии погибли семь человек, 11 пострадали, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

    Как отмечают местные СМИ, по предварительным данным, пожар начался на третьем этаже трёхэтажного дома.

    Уточняется, что здание не было оборудовано автоматическими средствами тушения.

    Все обстоятельства происшествия в настоящее время выясняются.

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