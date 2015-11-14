​В Сеуле проходит массовая антиправительственная акция протеста

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Несколько десятков тысяч человек приняли участие в антиправительственной акции в столице Южной Кореи, организованной профсоюзами и правозащитными группами, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Демонстранты выступают против трудовых и сельскохозяйственных реформ южнокорейского правительства, а также против введения новых единых учебников истории с 2017 года.

Участники акции прошли по главной улице Сеула, вдоль которой выстроились наряды полиции. В некоторых районах произошли столкновения протестующих со стражами порядка, однако информации о пострадавших не поступало.

Южнокорейские профсоюзы, в частности, недовольны попытками властей изменить трудовое законодательство страны, чтобы облегчить для компаний процесс увольнения работников.

Многие также опасаются, что в новых государственных учебниках истории, которые скоро должны быть введены в школах, будут попытки обелить диктаторские режимы в Корее.

Местные СМИ сообщают, что речь идет о крупнейшей протестной акции в Сеуле с 2008 года.