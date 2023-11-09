В Сеуле предостерегли Пхеньян от опрометчивых шагов в ответ на отправку листовок через границу

Министерство объединения Республики Корея предупредило КНДР, что ей не стоит поступать опрометчиво в ответ на возможную отправку критических по отношению к Пхеньяну листовок через границу южнокорейскими активистами.

Министерство объединения Республики Корея предупредило КНДР, что ей не стоит поступать опрометчиво в ответ на возможную отправку критических по отношению к Пхеньяну листовок через границу южнокорейскими активистами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Накануне Центральное телеграфное агентство Северной Кореи опубликовало статью, в которой говорилось, что отправка критических по отношению к Пхеньяну листовок через границу в КНДР может вызвать "град снарядов" в Южной Корее и спровоцировать конфликты, подобные тем, что идут в Европе и на Ближнем Востоке.

26 сентября Конституционный суд Республики Корея отменил запрет на отправку пропагандистских листовок в КНДР, установленный законом о развитии межкорейских отношений. Судьи пришли к выводу, что он ограничивает свободу слова и выражения позиции.