В Сеуле пообещали соединить железные дороги двух Корей до конца года

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что железные и автомобильные дороги двух Корей планируется соединить к концу года.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рёнхап.

Южная Корея и КНДР в июне договорились о создании совместной рабочей группы для реализации проекта модернизации на двух участках своих железных дорог. Южная Корея не так давно вступила в международную Организацию сотрудничества железных дорог, что позволит ей соединить свои железнодорожные магистрали с Транссибом через КНДР.