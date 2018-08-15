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    В Сеуле пообещали соединить железные дороги двух Корей до конца года

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что железные и автомобильные дороги двух Корей планируется соединить к концу года.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Рёнхап.

    Южная Корея и КНДР в июне договорились о создании совместной рабочей группы для реализации проекта модернизации на двух участках своих железных дорог. Южная Корея не так давно вступила в международную Организацию сотрудничества железных дорог, что позволит ей соединить свои железнодорожные магистрали с Транссибом через КНДР.

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