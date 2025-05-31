О нас

В Сеуле полиция задержала мужчину за поджог в метро

В Сеуле полиция задержала мужчину за поджог в метро В Сеуле полиция задержала мужчину в возрасте 60 лет, подозреваемого в поджоге внутри поезда в метро, из-за чего свыше 400 пассажирам пришлось эвакуироваться через туннель.
Другие страны
31 мая 2025 г. 14:11
В Сеуле полиция задержала мужчину за поджог в метро

В Сеуле полиция задержала мужчину в возрасте 60 лет, подозреваемого в поджоге внутри поезда в метро, из-за чего свыше 400 пассажирам пришлось эвакуироваться через туннель.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официальные лица.

Подозреваемый был задержан полицией недалеко от станции Йеуинару.

Сообщается, что мужчина пронес в метро горелку и канистру и устроил пожар между станциями Еынару и Мапхо. В результате госпитализированы свыше 20 человек в основном, с признаками отравления продуктами горения. Среди них были и пострадавшие с переломом лодыжки.

Работы по тушению пожара на месте завершены.

По данным Сеульского метрополитена, из-за инцидента было приостановлено движение поездов на участке между станциями метро Еынару и Эогэ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Seul metrosunda yanğın törətmiş şəxs saxlanılıb

Самое читаемое

В Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
ФотоВ Баку прошло очередное судебное заседание по делу обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана
26 мая 2025 г. 21:47
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
Президенту Бразилии диагностировали лабиринтит
27 мая 2025 г. 06:37
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
В Южной Корее нашли тела четырех человек, находившихся в самолете при крушении
29 мая 2025 г. 14:03
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
Минобороны Азербайджана сообщило об очередной дезинформации со стороны Армении
30 мая 2025 г. 12:38
Азербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
ФотоАзербайджанские триатлонисты успешно выступили на Открытом чемпионате Узбекистана
25 мая 2025 г. 20:31
Черногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
ФотоЧерногория разгромила Коста-Рику на чемпионате мира по мини-футболу в Баку
24 мая 2025 г. 20:38
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
ИСЕСКО: В ряде западных стран люди не знают, что такое ислам и Коран
26 мая 2025 г. 11:39
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
Мерц: США, ФРГ, Британия, Франция сняли ограничения на дальнобойное оружие для Украины
26 мая 2025 г. 16:11
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
Возвращающаяся в родное село жительница Кянгярли поблагодарила главу государства
27 мая 2025 г. 06:50
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
Владимир Путин поздравил президента Азербайджана
27 мая 2025 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi