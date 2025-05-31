В Сеуле полиция задержала мужчину за поджог в метро

В Сеуле полиция задержала мужчину в возрасте 60 лет, подозреваемого в поджоге внутри поезда в метро, из-за чего свыше 400 пассажирам пришлось эвакуироваться через туннель.

В Сеуле полиция задержала мужчину в возрасте 60 лет, подозреваемого в поджоге внутри поезда в метро, из-за чего свыше 400 пассажирам пришлось эвакуироваться через туннель.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на официальные лица.

Подозреваемый был задержан полицией недалеко от станции Йеуинару.

Сообщается, что мужчина пронес в метро горелку и канистру и устроил пожар между станциями Еынару и Мапхо. В результате госпитализированы свыше 20 человек в основном, с признаками отравления продуктами горения. Среди них были и пострадавшие с переломом лодыжки.

Работы по тушению пожара на месте завершены.

По данным Сеульского метрополитена, из-за инцидента было приостановлено движение поездов на участке между станциями метро Еынару и Эогэ.