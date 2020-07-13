В Сеуле похоронили мэра города Пак Вон Суна

Церемония похорон мэра Сеула Пак Вон Суна состоялась в понедельник в присутствии ограниченного числа приглашенных лиц из-за опасений относительно возможности распространения коронавирусной инфекции в местах большого скопления людей.

Церемония похорон мэра Сеула Пак Вон Суна состоялась в понедельник в присутствии ограниченного числа приглашенных лиц из-за опасений относительно возможности распространения коронавирусной инфекции в местах большого скопления людей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщил офис мэра.

Утром гроб доставили из морга больницы Сеульского государственного университета в главное здание столичной мэрии. Там прошла церемония прощания, которая продолжалась 40 минут и транслировалась в прямом эфире телеканалом TBS. В ней приняли участие около 100 человек, включая родственников умершего, старших должностных лиц городской администрации, представителей законодательного собрания Сеула, политических партий и общественных организаций.

После окончания церемонии тело Пак Вон Суна доставили в крематорий Сеульского мемориального кладбища. Прах будет захоронен на родине покойного в городе Чханнён (провинция Кёнсан-Намдо).

Напомним, что тело 64-летнего градоначальника без признаков насильственной смерти обнаружили в четверг на поросшем лесом склоне горы в парке "Пугаксан" в центре Сеула после семичасовых поисков с участием нескольких сотен полицейских. В операции были задействованы беспилотные летательные аппараты.