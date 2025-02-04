В Сеуле подтвердили приверженность договоренностям о поставках оружия Варшаве

Высокопоставленный сотрудник Управления программ оборонных закупок (DAPA) Республики Корея Чо Хён Ги во время визита в Польшу заявил, что внутриполитическая ситуация в стране не помешает сотрудничеству двух стран в оборонной сфере.

Высокопоставленный сотрудник Управления программ оборонных закупок (DAPA) Республики Корея Чо Хён Ги во время визита в Польшу заявил, что внутриполитическая ситуация в стране не помешает сотрудничеству двух стран в оборонной сфере.

Как передает Report , об этом сообщило управление на своем сайте.

Представитель управления Чо Хён Ги 20-21 января посетил Польшу, где с ним встретился заместитель министра обороны Павел Бейда. На встрече Чо Хён Ги "подтвердил, что Республика Корея сохраняет твердую приверженность сотрудничеству с Польшей в оборонной сфере вне зависимости от внутриполитической ситуации".

Южнокорейский чиновник также подчеркнул, что Польша входит в число "самых важных партнеров" южнокорейского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Стороны обсудили ситуацию вокруг договоренностей по поставкам танков K-2, гаубиц K-9, самолетов FA-50 и РСЗО "Чхонму". Представители Польши и Южной Кореи, в частности, отметили важность заключения последующего контракта на поставку танков.

Чо Хён Ги также посетил польские предприятия, которые сотрудничают с южнокорейскими компаниями.

"Управление и далее будет оказывать содействие со стороны правительства ради стабильного выполнения проектов сотрудничества в оборонной отрасли в Польше, которая служит плацдармом для продвижения южнокорейского оружия в Европе", - сказал он.