В Сеуле обеспокоены проведенными КНДР новыми пусками снарядов малой дальности

Республика Корея серьезно обеспокоена новыми ракетными пусками КНДР.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник Советом национальной безопасности (СНБ) страны.

"СНБ провел экстренное заседание в режиме видеоконференции. Участники выразили серьезную обеспокоенность продолжающимися в Северной Корее с мая этого года запусками снарядов малой дальности", - отмечается в сообщении. Также участники встречи обсудили общую ситуацию в сфере безопасности на Корейском полуострове.

КНДР запустила во вторник утром два неопознанных снаряда, которые пролетели 330 км, сообщил Объединенный комитет начальников штабов Республики Корея.