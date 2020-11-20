В Сеуле началась третья волна коронавируса

Число новых заражений в городе последние сутки составило 218

Третья волна коронавирусной инфекции началась в столице Республики Корея. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге для журналистов в Сеуле представитель министерства здравоохранения и социального обеспечения Юн Тхэ Хо.

"Считаем, что в настоящее время идет третья волна инфекции в столичном регионе", - подчеркнул он, добавив, что в этой ситуации власти рассматривают возможность поднятия уровня социального дистанцирования. По данным чиновника, число новых заражений в Сеуле за минувшие сутки составило 218, что является максимальным показателем с начала августа. Всего же в стране за этот период зафиксировано 363 новых случая заболевания, общее число с начала пандемии составило 30 017.

С 19 ноября в Сеуле и соседней провинции Кёнгидо вступили в силу новые ограничения в рамках борьбы с коронавирусом, с понедельника они вводятся в городе Инчхон.

С 13 ноября в Южной Корее начали штрафовать граждан за отсутствие или неправильное ношение защитных масок в общественных местах и транспорте. В соответствии с поправками к закону о профилактике инфекционных заболеваний штраф составляет 100 тыс. вон ($95).