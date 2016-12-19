В Сеуле мужчина на автомобиле десять раз протаранил здание телеканала

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Мужчина в форме морского пехотинца попытался въехать в стеклянные двери здания телеканала JTBC, первым сообщившего об утечке конфиденциальных документов из президентской администрации Южной Кореи, передает Report со ссылкой на агентство "Рёнхап".

Мужчина по фамилии Ким на 1,5-тонном автомобиле врезался в двери здания телеканала на западе Сеула. Ким десять раз пытался въехать внутрь здания, в итоге машина застряла в дверном проеме, полиция задержала его на месте. В результате инцидента никто не пострадал, но стеклянной двери и металлической раме нанесен серьезный ущерб.

Полиция предполагает, что мотивом 45-летнего злоумышленника стало недовольство сообщениями телеканала о деятельности президента Пак Кын Хе.