В Сеуле до 100 тыс. человек собрались на демонстрацию с требованием отставки президента

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ От 43 тыс., по данным полиции, до 100 тыс. человек, по данным организаторов, собрались в центре Сеула, чтобы потребовать отставки президента Южной Кореи Пак Кын Хе в связи с коррупционным скандалом.

Как сообщает Report со ссылкой на Ренхап, порядок во время митинга и шествия протеста охраняют около 20 тыс. полицейских, которым дано строгое указание избегать провокаций.

При этом полиция не исключает возможных столкновений, так как, по ее данным, часть демонстрантов пытается идти в обход полицейских кордонов в сторону президентского дворца.

Согласно обнародованным в пятницу данным, рейтинг президента упал до рекордного минимума – 5%.