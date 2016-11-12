В Сеуле около 1 млн. человек готовятся провести акцию за отставку президента страны

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Десятки тысяч человек собираются в центре Сеула, готовясь к одной из самых масштабных акций протеста против действующей власти за последнее время.

Как сообщает Report со ссылкой на Ренхап, представители более 1,5 тысячи общественных организаций выступают за отставку президента страны Пак Кын Хе на фоне разразившегося скандала с участием ее близкой подруги Цой Сун Силь.

В акции могут принять участие до 1 миллиона человек. В этом случае она станет самой масштабной акцией протеста с начала 21 века.

Для поддержания порядка на улицах Сеула полиция намерена мобилизовать до 25 тысяч сотрудников.