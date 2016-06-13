В сети появились кадры первых секунд нападения на клуб в Орландо - ВИДЕО

Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В сети опубликована видеозапись, сделанная одной из жертв трагедии в ночном клубе Орландо.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, девушка посредством мобильного приложения делилась с друзьями тем, как она проводит время. Видео представляет собой нарезку из нескольких видеосообщений. На последнем из них раздается несколько выстрелов, после чего видеозапись обрывается.

В ночь на 12 июня в ночном клубе Pulse в городе Орландо произошла массовая стрельба, которую позже квалифицировали как теракт. В здание клуба зашел вооруженный Омар Матини, расстрелял 49 человек. Еще 53 человек получили ранения. В ходе спецоперации террорист был убит. Этот инцидент стал самым смертоносным случаем стрельбы в общественных заведениях за всю историю США.