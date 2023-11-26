О нас

В Сьерра-Леоне ввели комендантский час

В Сьерра-Леоне ввели комендантский час Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био объявил о введении комендантского часа на территории страны после нападения на арсенал казарм в столице - городе Фритаун.
Другие страны
26 ноября 2023 г. 14:16
В Сьерра-Леоне ввели комендантский час

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био объявил о введении комендантского часа на территории страны после нападения на арсенал казарм в столице - городе Фритаун.

Как передает Report, об этом говорится в размещенном на сайте правительства страны обращении президента к нации.

"Сегодня рано утром в военных казармах во Фритауне произошло нарушение безопасности: несколько неизвестных лиц напали на военный арсенал. Однако они были отброшены нашими доблестными силами безопасности, и спокойствие было восстановлено. В то время как объединенная группа наших сил безопасности продолжает выслеживать остатки бегущих отступников, на всей территории страны объявлен комендантский час, гражданам рекомендуется не выходить из дома", - отмечается в сообщении.

Маада Био также заявил о сохранении решимости защищать демократию в Сьерра-Леоне и призвал граждан объединиться ради выполнения этой задачи.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Syerra-Leonedə komendant saatı tətbiq edib

Другие новости из категории

Европа тайно закупает половину российского СПГ
Европа тайно закупает половину российского СПГ
26 ноября 2023 г. 13:51
В Израиле ожидают визит Блинкена в ближайшие дни
В Израиле ожидают визит Блинкена в ближайшие дни
26 ноября 2023 г. 13:39
Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка
Во Франции вспыхнули беспорядки после смерти подростка
26 ноября 2023 г. 12:20
Израиль получил новый список заложников, которые будут освобождены в секторе Газа
Израиль получил новый список заложников, которые будут освобождены в секторе Газа
26 ноября 2023 г. 11:10
У побережья острова Тайвань произошло землетрясение
У побережья острова Тайвань произошло землетрясение
26 ноября 2023 г. 09:29
В КНДР проходят выборы в народные собрания местного и регионального уровней
В КНДР проходят выборы в народные собрания местного и регионального уровней
26 ноября 2023 г. 09:14
Власти Дубая потратят $5 млрд на строительство новой ветки метро
Власти Дубая потратят $5 млрд на строительство новой ветки метро
26 ноября 2023 г. 08:26
Япония и Южная Корея осудили пуск ракеты КНДР с разведывательным спутником
Япония и Южная Корея осудили пуск ракеты КНДР с разведывательным спутником
26 ноября 2023 г. 08:08
США заявили, что их эсминец не нарушал международного права в ЮКМ
США заявили, что их эсминец не нарушал международного права в ЮКМ
26 ноября 2023 г. 07:17
Байден и эмир Катара провели телефонный разговор
Байден и эмир Катара провели телефонный разговор
26 ноября 2023 г. 06:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi