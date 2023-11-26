В Сьерра-Леоне ввели комендантский час

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био объявил о введении комендантского часа на территории страны после нападения на арсенал казарм в столице - городе Фритаун.

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био объявил о введении комендантского часа на территории страны после нападения на арсенал казарм в столице - городе Фритаун.

Как передает Report , об этом говорится в размещенном на сайте правительства страны обращении президента к нации.

"Сегодня рано утром в военных казармах во Фритауне произошло нарушение безопасности: несколько неизвестных лиц напали на военный арсенал. Однако они были отброшены нашими доблестными силами безопасности, и спокойствие было восстановлено. В то время как объединенная группа наших сил безопасности продолжает выслеживать остатки бегущих отступников, на всей территории страны объявлен комендантский час, гражданам рекомендуется не выходить из дома", - отмечается в сообщении.

Маада Био также заявил о сохранении решимости защищать демократию в Сьерра-Леоне и призвал граждан объединиться ради выполнения этой задачи.