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В Сьерра-Леоне при взрыве бензовоза погибли 108 человек

В Сьерра-Леоне при взрыве бензовоза погибли 108 человек Количество погибших при взрыве бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне достигло 108 человек.
Другие страны
6 ноября 2021 г. 22:27
В Сьерра-Леоне при взрыве бензовоза погибли 108 человек

Количество погибших при взрыве бензовоза в столице Сьерра-Леоне Фритауне достигло 108 человек.

Как передает Report, об этом сообщило агентство "Синьхуа" со ссылкой на Национальное агентство по борьбе со стихийными бедствиями африканского государства.

По его информации, число погибших достигло 108, еще 92 человека получили ранения и находятся в больницах. В национальном агентстве уточнили, что взрыв произошел поздним вечером 5 ноября, когда бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим гранитные плиты. У бензовоза на момент ДТП топливная цистерна была полной.

Оба водителя после ДТП вышли из машин, а стоявшие рядом люди бросились собирать выливавшееся из поврежденного бензовоза топливо. В какой-то момент произошел взрыв и начался пожар. Большинство погибших сгорели заживо.

Президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био уже выразил свои соболезнования семьям погибших и заявил, что государство поддержит их. Одновременно глава государства объявил, что отменил свою поездку на саммит Экономического сообщества стран Западной Африки, который состоится 7 ноября в Гане.

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Версия на азербайджанском языке Syerra-Leonedə yanacaq tankerinin partlaması nəticəsində 108 nəfər həlak olub

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