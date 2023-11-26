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В Сьерра-Леоне после нападения на казармы произошла стрельба

В Сьерра-Леоне после нападения на казармы произошла стрельба Звуки стрельбы были слышны в некоторых районах столицы Сьерра-Леоне после нападения на казармы.
Другие страны
26 ноября 2023 г. 18:54
В Сьерра-Леоне после нападения на казармы произошла стрельба

Звуки стрельбы были слышны в некоторых районах столицы Сьерра-Леоне после нападения на казармы.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в некоторых районах Фритауна можно было слышать непрерывную стрельбу в 12:00 по местному времени.

Министр внутренних дел страны Дэвид Талува сообщил Reuters, что люди, атаковавшие арсенал, напали на полицейские казармы после того, как у них закончились боеприпасы, и отобрали у правоохранителей еще больше оружия. Правительственный чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил агентству, что было совершено нападение на центральную тюрьму в столице, а некоторым заключенным удалось сбежать.

Ранее президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био объявил о введении комендантского часа на территории страны после нападения неизвестных на арсенал казарм во Фритауне. Он также заявил о сохранении решимости защищать демократию в Сьерра-Леоне и призвал граждан объединиться ради выполнения этой задачи.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Syerra-Leonenin paytaxtında kazarmalara hücumdan sonra atəş açılıb

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