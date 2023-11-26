В Сьерра-Леоне после нападения на казармы произошла стрельба

Звуки стрельбы были слышны в некоторых районах столицы Сьерра-Леоне после нападения на казармы.

Звуки стрельбы были слышны в некоторых районах столицы Сьерра-Леоне после нападения на казармы.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, в некоторых районах Фритауна можно было слышать непрерывную стрельбу в 12:00 по местному времени.

Министр внутренних дел страны Дэвид Талува сообщил Reuters, что люди, атаковавшие арсенал, напали на полицейские казармы после того, как у них закончились боеприпасы, и отобрали у правоохранителей еще больше оружия. Правительственный чиновник, пожелавший остаться неизвестным, заявил агентству, что было совершено нападение на центральную тюрьму в столице, а некоторым заключенным удалось сбежать.

Ранее президент Сьерра-Леоне Джулиус Маада Био объявил о введении комендантского часа на территории страны после нападения неизвестных на арсенал казарм во Фритауне. Он также заявил о сохранении решимости защищать демократию в Сьерра-Леоне и призвал граждан объединиться ради выполнения этой задачи.