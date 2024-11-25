В сербском парламенте подрались члены правящей партии и оппозиции

Парламентарии от правящей партии и оппозиции устроили потасовку в Народной скупщине (парламенте) Сербии.

Парламентарии от правящей партии и оппозиции устроили потасовку в Народной скупщине (парламенте) Сербии.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что причиной драки стали споры по делу об обрушении козырька здания вокзала в городе Нови Сад ранее в ноябре, при котором погибли 15 человек.

Согласно информации, представители оппозиции во время заседания, на котором рассматривался законопроект о бюджете, вывесили баннер с надписью "Кровь на ваших руках". Они потребовали обсуждения вопроса об ответственности за трагедию. Тогда в правящей коалиции попытались снять баннер, заявив, что оппозиция "хочет войны, а Сербия хочет работать", после чего началась потасовка, отмечается в сообщении.

Спикер парламента Ана Брнабич заявила, что члены оппозиции учинили эти беспорядки, так как получили за это деньги из-за рубежа.

"Я думаю, что им хорошо заплатили за то, чтобы посеять хаос в Сербии и дестабилизировать нашу страну", - сказала она.

