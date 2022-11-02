В Сербии заявили о наблюдении неизвестных беспилотников за военными частями

Беспилотники неизвестного происхождения вели наблюдение за военными частями сербской армии.
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По словам Брнабич, беспилотники снимали позиции в наземной зоне безопасности, которая охватывает пять километров вглубь страны от административной линии. Президент и верховный главнокомандующий дали приказ усилить полицейскую защиту в воздухе, он останется в силе и будет действовать постоянно.
"Если такие вещи будут повторяться, мы собьем каждый такой аппарат, как это бы сделала любая другая страна", — подчеркнула премьер, отказавшись комментировать, чьи это могли быть аппараты.
Напомним, что ранее аналогичные случаи имели место в Германии. Глава Службы военной контрразведки Мартина Розенберг сообщала о фиксации попыток ведения слежки за объектами, принадлежащими Вооруженным силам страны.