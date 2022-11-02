В Сербии заявили о наблюдении неизвестных беспилотников за военными частями

Беспилотники неизвестного происхождения вели наблюдение за военными частями сербской армии.

Беспилотники неизвестного происхождения вели наблюдение за военными частями сербской армии.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила премьер-министр Сербии Ана Брнабич.

По словам Брнабич, беспилотники снимали позиции в наземной зоне безопасности, которая охватывает пять километров вглубь страны от административной линии. Президент и верховный главнокомандующий дали приказ усилить полицейскую защиту в воздухе, он останется в силе и будет действовать постоянно.

"Если такие вещи будут повторяться, мы собьем каждый такой аппарат, как это бы сделала любая другая страна", — подчеркнула премьер, отказавшись комментировать, чьи это могли быть аппараты.

Напомним, что ранее аналогичные случаи имели место в Германии. Глава Службы военной контрразведки Мартина Розенберг сообщала о фиксации попыток ведения слежки за объектами, принадлежащими Вооруженным силам страны.