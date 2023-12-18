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В Сербии завершилось голосование на парламентских и муниципальных выборах

В Сербии завершилось голосование на парламентских и муниципальных выборах Голосование на внеочередных парламентских и муниципальных выборах в Сербии завершено.
Другие страны
18 декабря 2023 г. 00:48
В Сербии завершилось голосование на парламентских и муниципальных выборах

Голосование на внеочередных парламентских и муниципальных выборах в Сербии завершено.

Как передает Report, об этом заявил председатель Республиканской избирательной комиссии (РИК) Владимир Димитриевич.

"Завершено голосование на выборах 17 декабря 2023 года в Республике Сербия", - сказал он на пресс-конференции.

Димитриевич также отметил, что в 20:00 по местному времени (23:00 бакинское время) не были закрыты те избирательные участки, которые по техническим причинам открылись позднее или приостанавливали свою работу на некоторое время.

Избиратели выбирали на четыре года 250 депутатов Народной скупщины (однопалатный парламент), а также своих представителей в 65 городах и муниципалитетах, включая Белград и автономный край Воеводина. Правом голоса обладали более 6,5 млн человек. Всего голосующим было доступно 8 273 участка в Сербии и 81 участок в 35 странах.

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