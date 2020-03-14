В Сербии за сутки зафиксированы 6 случаев заражения коронавирусом

В Сербии новым коронавирусом заболел 41 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в субботу Министерство здравоохранения.

Число зараженных коронавирусом в Сербии в пятницу вечером составляло 35 человек.

"До 8.00 были тестированы анализы 17 человек, шесть из них позитивны на коронавирус", - сообщил Минздрав.

Глава ведомства Златибор Лончар заявил накануне, что будет закрыта граница с Румынией.Правительство в четверг закрыло 44 пограничных перехода для автомобильного, железнодорожного и речного транспорта с соседними государствами и принимает ряд экономических мер из-за коронавируса.

Президент страны Александр Вучич заявлял, что готов обсуждать с другими политическими силами страны перенесение назначенных на 26 апреля парламентских выборов из-за коронавируса.