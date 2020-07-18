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В Сербии за сутки коронавирусом заразились 389 человек

В Сербии за сутки коронавирусом заразились 389 человек За минувший день из-за коронавируса скончались 9 инфицированных
Другие страны
18 июля 2020 г. 17:58

Число жертв COVID-19 в Сербии с начала пандемии достигло 461 человека, за сутки выявлены 389 больных коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило Минздрав страны.

С пятницы в Сербии из-за роста заболеваемости COVID-19 обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.

"За прошедшие 24 часа протестированы 7 648 человек, выявлены 389 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 20 498 человек. Скончались девять пациентов, всего умер 461 больной", - информирует Минздрав.

"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 187 человек", - уточнили медики. Всего госпитализированы 4 776 больных.

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