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В Сербии за сутки COVID-19 заразились 279 человек, 12 скончались

В Сербии за сутки COVID-19 заразились 279 человек, 12 скончались За прошедшие 24 часа проведено 6 915 тестирований
Другие страны
13 июля 2020 г. 18:09

В Сербии 154 больных COVID-19 в понедельник находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ), что является максимумом с начала пандемии.

За прошедшие сутки скончались 12 больных COVID-19, выявлены 279 зараженных, сообщила премьер Сербии Ана Брнабич, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Премьер-министр страны заявила ранее, что сутки с 9 на 10 июля стали худшими в Сербии за период пандемии COVID-19, были зарегистрированы 18 смертельных случаев и 386 новых заболевших. В субботу министр здравоохранения Златибор Лончар рассказал, что за ночь только в Белграде врачи осмотрели 3,2 тысячи пациентов с подозрением на коронавирус.

"За прошедшие 24 часа проведено 6 915 тестирований, выявлено 279 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 18 639. Скончались 12 пациентов", - заявила премьер Сербии на брифинге национального кризисного штаба в понедельник.

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