В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок

Власти Сербии вводят штрафы за неношение защитных масок в закрытом пространстве, закрывают ночные клубы и студенческие общежития из-за роста заболеваемости COVID-19.

Власти Сербии вводят штрафы за неношение защитных масок в закрытом пространстве, закрывают ночные клубы и студенческие общежития из-за роста заболеваемости COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент Александр Вучич.

Прирост числа заболевших COVID-19 продолжается в Сербии, за сутки выявлены 359 зараженных, скончались шесть человек, что соответствует показателям за время действия режима ЧС с марта по май. Общее число зараженных с начала пандемии составило 15 195, всего умерли 287 больных. При этом максимальное число умерших за сутки от коронавируса в государствах Западных Балкан в пик пандемии в марте-апреле колебалось в районе десяти человек.

"Самую большую проблему представляет собой Белград, 82,5 процента выявленных больных из Белграда. На две недели мы закроем ночные клубы с 23:00 до 6:00 утра, кафе, у которых нет открытых площадок, и студенческие общежития. С понедельника денежным штрафом в размере пяти тысяч динаров (около 43 евро) будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски", — заявил Вучич в эфире национального телевидения и добавил, что закрыл бы столицу на карантин, но слушает советы специалистов.

Отметим, что Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19.