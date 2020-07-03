О нас
Report Georgia

В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок

В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок Власти Сербии вводят штрафы за неношение защитных масок в закрытом пространстве, закрывают ночные клубы и студенческие общежития из-за роста заболеваемости COVID-19.
Другие страны
0
3 июля 2020 г. 07:11
В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок

Власти Сербии вводят штрафы за неношение защитных масок в закрытом пространстве, закрывают ночные клубы и студенческие общежития из-за роста заболеваемости COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил президент Александр Вучич.

Прирост числа заболевших COVID-19 продолжается в Сербии, за сутки выявлены 359 зараженных, скончались шесть человек, что соответствует показателям за время действия режима ЧС с марта по май. Общее число зараженных с начала пандемии составило 15 195, всего умерли 287 больных. При этом максимальное число умерших за сутки от коронавируса в государствах Западных Балкан в пик пандемии в марте-апреле колебалось в районе десяти человек.

"Самую большую проблему представляет собой Белград, 82,5 процента выявленных больных из Белграда. На две недели мы закроем ночные клубы с 23:00 до 6:00 утра, кафе, у которых нет открытых площадок, и студенческие общежития. С понедельника денежным штрафом в размере пяти тысяч динаров (около 43 евро) будут наказаны все, кто в торговых центрах и транспорте не носит защитные маски", — заявил Вучич в эфире национального телевидения и добавил, что закрыл бы столицу на карантин, но слушает советы специалистов.

Отметим, что Национальный кризисный штаб Сербии по борьбе с коронавирусом с 30 июня ввел на территории Белграда обязательное ношение защитных масок во всех закрытых помещениях в связи с ростом заболеваемости COVID-19.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек
В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек
3 июля 2020 г. 06:16
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы
3 июля 2020 г. 05:32
Число случаев заражения коронавирусом за сутки в США превысило 50 тыс.
Число случаев заражения коронавирусом за сутки в США превысило 50 тыс.
3 июля 2020 г. 03:54
ВОЗ: На стадии клинических испытаний находятся 17 вакцин от коронавируса
ВОЗ: На стадии клинических испытаний находятся 17 вакцин от коронавируса
3 июля 2020 г. 03:09
В Подмосковье азербайджанский бизнесмен умер от коронавируса
ФотоВ Подмосковье азербайджанский бизнесмен умер от коронавируса
3 июля 2020 г. 02:15
Число жертв COVID-19 в Северной Македонии за день выросло на 15
Число жертв COVID-19 в Северной Македонии за день выросло на 15
3 июля 2020 г. 02:01
В Израиле выявили более тысячи новых случаев коронавируса
В Израиле выявили более тысячи новых случаев коронавируса
3 июля 2020 г. 01:38
Венесуэла пересмотрела решение о высылке посла Евросоюза
Венесуэла пересмотрела решение о высылке посла Евросоюза
2 июля 2020 г. 22:39
Глава администрации президента Боливии заразился коронавирусом
Глава администрации президента Боливии заразился коронавирусом
2 июля 2020 г. 22:16
Сенат Конгресса одобрил введение санкций против Китая
Сенат Конгресса одобрил введение санкций против Китая
2 июля 2020 г. 21:58

Последние новости

08:03
Первый этап нового сезона "Формулы-1" стартует в Австрии Индивидуальные
07:42
Третьяковская галерея открывается для посетителей Искусство
07:29
Сегодня в Азербайджане пройдут очередные выпускные экзамены Наука и образование
07:11
В Сербии вводят штрафы за отсутствие масок Другие страны
06:50
В Гёйчае автомобиль сбил 33-летнюю женщину Происшествия
06:44
Чемпион Англии по футболу был разгромлен на выезде Футбол
06:16
В Бразилии число заболевших COVID-19 приблизилось к 1,5 миллионам человек Другие страны
05:32
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы Другие страны
04:10
"Тоттенхэм" на выезде потерпел поражение в матче чемпионата Англии Футбол
03:54
Число случаев заражения коронавирусом за сутки в США превысило 50 тыс. Другие страны
03:09
ВОЗ: На стадии клинических испытаний находятся 17 вакцин от коронавируса Другие страны
02:30
ФотоГлавред AzTV скончался от коронавируса Происшествия
02:17
"Реал" победил в шестом матче подряд в Ла Лиге Футбол
02:15
ФотоВ Подмосковье азербайджанский бизнесмен умер от коронавируса Другие страны
02:01
Число жертв COVID-19 в Северной Македонии за день выросло на 15 Другие страны