В Сербии ввели повышенный уровень опасности из-за экстремально высоких температур

Сербский республиканский гидрометеорологический институт (РГИ) ввел желтый (второй из четырех) уровень опасности из-за экстремально высоких температур.

Сербский республиканский гидрометеорологический институт (РГИ) ввел желтый (второй из четырех) уровень опасности из-за экстремально высоких температур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба РГИ.

Сообщается, что на всей территории страны ожидаются высокие температуры, которые могут быть опасными для метеозависимых людей и людей с хроническими заболеваниями.

22 июля в Белграде был зарегистрирован первый в 2022 году случай смерти от теплового удара из-за 40-градусной жары.