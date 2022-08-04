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В Сербии ввели повышенный уровень опасности из-за экстремально высоких температур

В Сербии ввели повышенный уровень опасности из-за экстремально высоких температур Сербский республиканский гидрометеорологический институт (РГИ) ввел желтый (второй из четырех) уровень опасности из-за экстремально высоких температур.
Другие страны
4 августа 2022 г. 12:43

Сербский республиканский гидрометеорологический институт (РГИ) ввел желтый (второй из четырех) уровень опасности из-за экстремально высоких температур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба РГИ.

Сообщается, что на всей территории страны ожидаются высокие температуры, которые могут быть опасными для метеозависимых людей и людей с хроническими заболеваниями.

22 июля в Белграде был зарегистрирован первый в 2022 году случай смерти от теплового удара из-за 40-градусной жары.

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