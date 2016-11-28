В Сербии военные вышли на массовую акцию протеста

Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ В Белграде прошла первая в истории Сербии акция протеста военных против низких зарплат и плохих условий труда.

Как передает Report, об этом сообщает BBC.

В демонстрации, организованной профсоюзом военнослужащих, приняли участие около тысячи человек.

"Если сербский солдат не может прокормить свою семью... то это проблема", - заявил собравшимся лидер профсоюза Новица Антич. В профсоюзе утверждают, более 75% военных получают зарплату гораздо ниже средней по стране.

Министр обороны Зоран Джоревич раскритиковал акцию и заявил, что из тысячи митингующих только около 200 человек действительно военные.

За 2016 год из ВС Сербии уволились около 1000 человек.