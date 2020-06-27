​В Сербии выявили свыше 200 новых случаев заражения коронавирусом

В Сербии за сутки зфиксировано 227 больных COVID-19, скончались двое пациентов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило министерство здравоохранения.

"За последние 24 часа выявлены 227 новых больных, общее число зараженных с начала пандемии составило 13 792 человека. За сутки скончались двое пациентов, всего 267 умерших больных", - сообщил минздрав в субботу.

Минобороны Сербии сообщило в субботу, что его глава Александр Вулин получил положительный результат теста на коронавирус и находится в самоизоляции. Диагноз также подтвержден у председателя Скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович, которая проходит лечение воспаления легких в больнице.

Режим ЧС из-за коронавируса в субботу введён в четвёртом по величине городе Сербии - Крагуевац. В городе Нови-Пазар ранее введен режим ЧС из-за эпидемии, в столице открыты два круглосуточных пункта диагностики граждан. Руководство страны во главе с президентом Александром Вучичем рассматривает возможность введения новых ограничительных мер на заседании национального кризисного штаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 29 июня.