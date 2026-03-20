В Сербии в 2025 году начнется строительство газового интерконнектора с Северной Македонией

Строительство газового интерконнектора между Сербией и Северной Македонией начнется в текущем году, а его ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам встречи с министром окружающей среды и энергетики Греции Ставросом Папаставру.

По ее словам, ситуация с ценами на топливо в мире остается сложной. Власти намерены сдерживать рост цен, несмотря на давление рынка.

Говоря о диверсификации поставок газа, министр отметила, что Сербия планирует строительство двух новых газовых интерконнекторов - с Северной Македонией и Румынией. Это позволит обеспечить дополнительные поставки более 4 млрд кубометров газа в год.

Мощность интерконнектора с Северной Македонией составит около 1,5 млрд кубометров. Благодаря проекту Сербия получит доступ к новым маршрутам поставок газа, в том числе через газопровод TANAP и терминалы СПГ в Греции.

Министры также подчеркнули важность укрепления сотрудничества и координации в энергетическом секторе между Сербией, Грецией, Северной Македонией и Болгарией.

В ходе встречи обсуждалось и развитие возобновляемых источников энергии. Сербия намерена к 2030 году довести установленную мощность до 3,5 ГВт и обеспечить долю "зеленой" энергии на уровне 45%.

Кроме того, по словам Джедович-Ханданович, страна завершила ключевые шаги для интеграции в рынок электроэнергии Европейского союза и ожидает одобрения со стороны европейских институтов.

Министр энергетики Греции Ставрос Папаставру отметил, что развитие энергетического сотрудничества между странами имеет значение не только на двустороннем уровне, но и для всей Юго-Восточной Европы.