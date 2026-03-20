    В Сербии в 2025 году начнется строительство газового интерконнектора с Северной Македонией

    • 20 марта, 2026
    • 04:56
    В Сербии в 2025 году начнется строительство газового интерконнектора с Северной Македонией

    Строительство газового интерконнектора между Сербией и Северной Македонией начнется в текущем году, а его ввод в эксплуатацию запланирован на начало 2028 года.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович по итогам встречи с министром окружающей среды и энергетики Греции Ставросом Папаставру.

    По ее словам, ситуация с ценами на топливо в мире остается сложной. Власти намерены сдерживать рост цен, несмотря на давление рынка.

    Говоря о диверсификации поставок газа, министр отметила, что Сербия планирует строительство двух новых газовых интерконнекторов - с Северной Македонией и Румынией. Это позволит обеспечить дополнительные поставки более 4 млрд кубометров газа в год.

    Мощность интерконнектора с Северной Македонией составит около 1,5 млрд кубометров. Благодаря проекту Сербия получит доступ к новым маршрутам поставок газа, в том числе через газопровод TANAP и терминалы СПГ в Греции.

    Министры также подчеркнули важность укрепления сотрудничества и координации в энергетическом секторе между Сербией, Грецией, Северной Македонией и Болгарией.

    В ходе встречи обсуждалось и развитие возобновляемых источников энергии. Сербия намерена к 2030 году довести установленную мощность до 3,5 ГВт и обеспечить долю "зеленой" энергии на уровне 45%.

    Кроме того, по словам Джедович-Ханданович, страна завершила ключевые шаги для интеграции в рынок электроэнергии Европейского союза и ожидает одобрения со стороны европейских институтов.

    Министр энергетики Греции Ставрос Папаставру отметил, что развитие энергетического сотрудничества между странами имеет значение не только на двустороннем уровне, но и для всей Юго-Восточной Европы.

    Serbiya-Şimali Makedoniya qaz interkonnektorunun tikintisinə bu il başlanacaq
    04:56
    Фото

    В Сербии в 2025 году начнется строительство газового интерконнектора с Северной Македонией

    Другие страны
    04:24

    ЕС заявил о готовности предотвратить новый миграционный кризис из-за конфликта на Ближнем Востоке

    Другие страны
    03:41

    ОАЭ заявили о задержании связанной с "Хезболлах" и Ираном группировки

    Другие
    03:08

    Определились все четвертьфиналисты Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    02:50

    США начали возобновление работы посольства в Венесуэле и смягчили рекомендации по поездкам

    Другие страны
    02:39

    В Лиге конференций УЕФА состоялись ответные матчи 1/8 финала

    Футбол
    02:23

    Европейский совет призвал к немедленной деэскалации конфликта вокруг Ирана

    Другие страны
    02:06

    Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Разия Ширинова

    Искусство
    01:54
    Фото

    В Исмаиллы произошло тяжелое ДТП, есть погибший и пострадавшие

    Происшествия
    Лента новостей