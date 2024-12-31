В Сербии суд вынес приговор родителям подростка, убившего 10 человек в школе

Отец подростка, совершившего массовое убийство в мае 2023 года в школе "Владислав Рибникар" в Белграде, приговорен к 14,5 годам лишения свободы, мать получила 3 года тюремного заключения. В соответствии с решением Высшего суда в Белграде, 15 месяцев заклю

Отец подростка, совершившего массовое убийство в мае 2023 года в школе "Владислав Рибникар" в Белграде, приговорен к 14,5 годам лишения свободы, мать получила 3 года тюремного заключения. В соответствии с решением Высшего суда в Белграде, 15 месяцев заключения получил и инструктор тира, где тренировался стрелок.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Радио и телевидение Сербии (РТС).

"Высший суд Белграда вынес приговоры первой инстанции Владимиру и Миляне Кецманович, родителям мальчика, который 3 мая 2023 года в школе "Владислав Рибникар" застрелил девять учеников и сотрудника охраны, а также ранил пять учеников и учительницу истории. Владимир Кецманович за совершение тяжкого преступления против общественной безопасности был осужден на 12 лет заключения, а за жестокое обращение с несовершеннолетним - на 3 года. Общий срок его заключения составил 14,5 лет", - отмечает РТС со ссылкой на решение суда.

"Судья отметил, что доказательства убедительно свидетельствуют о том, что Кецмановичи грубо пренебрегали своими родительскими обязанностями, не обеспечив ребенка необходимой психологической поддержкой, - говорится в сообщении. - Отец также признан виновным в ненадлежащем хранении оружия, которое находилось в легком доступе для несовершеннолетнего. Судья отклонил утверждение Владимира Кецмановича о том, что оружие было должным образом защищено".

Главный прокурор Высшей прокуратуры Белграда Ненад Стефанович заявил, что доволен приговором, однако намерен подать апелляцию. Приговоры остаются предметом апелляции, поскольку прокурор считает их "недостаточно строгими для отражения тяжести последствий преступления".