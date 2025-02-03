Президент Сербии пригласил протестующих к началу переговоров 5 февраля

Президент Сербии Александр Вучич официально пригласил протестующих студентов и преподавателей к началу переговоров 5 февраля.

Президент Сербии Александр Вучич официально пригласил протестующих студентов и преподавателей к началу переговоров 5 февраля.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом официальное письмо направлено ректорату в Белграде.

"Если преподаватели и студенты вузов придерживаются позиции, что часть требований не выполнена, или они полностью не выполнены, необходимо, по моему мнению, открыть диалог об этом, как и обо всех других вопросах, которые значимы для преодоления нынешней ситуации… Приглашаю вас 5 февраля в удобное для вас время начать разговоры ради благополучия молодых людей и всего общества", - говорится в письме.

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В Сербии студенты проводят протесты, обвиняя власти страны в невыполнении их требований.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"Студенты, протестующие в Сербии после гибели 15 человек при обрушении 1 ноября 2024 года бетонного козырька на вокзале в Нови-Саде, собрались на площадке перед Философским факультетом в центре Белграда. К ним присоединились преподаватели государственного университета. В начале акции они прошли 15 минут молчания в память о жертвах трагедии", - сообщают СМИ.

Они выдвигают ряд требований: публикацию полной документации, которая касается реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, которая сейчас недоступна общественности; второе - подтверждение компетентными органами о личности всех, в отношении кого есть обоснованные подозрения в нападениях на студентов и профессоров и уголовное преследование этих лиц. Далее протестующие потребовали прекратить уголовное преследование задержанных участников акции и увеличение финансирования государственных вузов.

Протесты студентов и оппозиции проходят с ноября прошлого года. Протестующие блокировали работу многих высших учебных заведений, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.