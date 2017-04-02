 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сербии стартовало голосование на президентских выборах

    Фаворитом считается премьер-министр Александар Вучич

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ По всей территории Сербии утром 2 апреля открылись избирательные участки. Жители страны смогут отдать свой голос за кандидатов в президенты республики.

    Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию.

    Всего в голосовании смогут принять участие более 6,7 миллиона граждан.

    Большинство аналитиков считают фаворитом президентской гонки премьер-министра Александара Вучича. По данным опроса исследовательского центра Ipsos, он пользуется поддержкой 54,3% населения. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi