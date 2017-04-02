В Сербии стартовало голосование на президентских выборах

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ По всей территории Сербии утром 2 апреля открылись избирательные участки. Жители страны смогут отдать свой голос за кандидатов в президенты республики.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию.

Всего в голосовании смогут принять участие более 6,7 миллиона граждан.

Большинство аналитиков считают фаворитом президентской гонки премьер-министра Александара Вучича. По данным опроса исследовательского центра Ipsos, он пользуется поддержкой 54,3% населения.