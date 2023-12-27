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В Сербии семь задержанных после попытки штурма администрации Белграда признали вину

В Сербии семь задержанных после попытки штурма администрации Белграда признали вину Семь сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия", задержанных за участие в неудачной попытке захвата здания администрации Белграда, признали свою вину и заключили соглашение со следствием.
Другие страны
27 декабря 2023 г. 17:04
В Сербии семь задержанных после попытки штурма администрации Белграда признали вину

Семь сторонников оппозиционной коалиции "Сербия против насилия", задержанных за участие в неудачной попытке захвата здания администрации Белграда, признали свою вину и заключили соглашение со следствием.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

"После слушаний семеро подозреваемых признали свою вину и заключили соглашение о признании уголовных преступлений с условным тюремным заключением и штрафами, которое будет направлено в Высокий суд Белграда для принятия решения об утверждении", - отметили в прокуратуре.

Указанным лицам будут назначены условные сроки за насилие на общественном мероприятии и попытку смены конституционного строя. Еще двух задержанных выпустили из-под стражи, они дождутся процесса на свободе. 11 других сторонников оппозиции останутся под стражей до суда, так как прокуратура опасается повторных нарушений закона с их стороны.

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Версия на английском языке Seven suspects in Belgrade riots plead guilty

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