В Сербии проводятся массовые акции в поддержку правительства страны

Более чем в 50 городах и населенных пунктах Сербии в среду проходят выступления в поддержку властей страны.

Более чем в 50 городах и населенных пунктах Сербии в среду проходят выступления в поддержку властей страны.

Как передает Report, об этом сообщил местный телеканал РТС.

По словам президента Сербии Александра Вучича, эти акции направлены не против участников антиправительственных выступлений, а против формы выражения протеста: "Мы никогда не выступаем против людей, но мы против блокад и насилия".

Он отметил, что "люди, блокирующие улицы, скрывают лица - они прячутся, потому что им нечего предложить, и они боятся за свою безопасность".

Напомним, что протесты в Сербии начались после обрушения части кровли на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Тогда погибли 16 человек. Со временем на этих протестах стали звучать и политические лозунги.

Обстановка в городах Сербии обострилась на прошлой неделе. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они идут на противостояние с полицией, блокируют дороги.